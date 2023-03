Programmi TV di stasera, mercoledì 22 marzo 2023. Su Rai2 il finale di Mare Fuori 3 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mare Fuori Rai1, ore 21.30: Brave Ragazze Film del 2019 di Michela Andreozzi, con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi. Prodotto in Italia. Trama: A Gaeta, anni Ottanta, quattro donne con problemi familiari, economici e di violenza domestica decidono di cambiare le loro vite rapinando una banca e “riprendendosi” ciò che la società nega loro: denaro e indipendenza. Per non essere riconosciute, si fingono uomini, il colpo riesce, ma il loro problema diventa smettere. Restando in fondo “brave ragazze”, per le quattro amiche diventa sempre più difficile tracciare una linea di confine tra giustizia e vendetta, bene e male. Rai2, ore 21.20: Mare Fuori – Ultima Puntata Serie Tv. 3×11 – Un’Amicizia è per sempre: Kubra si decide ad affrontare Beppe mentre Silvia ottiene la scarcerazione ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 marzo 2023)Rai1, ore 21.30: Brave Ragazze Film del 2019 di Michela Andreozzi, con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi. Prodotto in Italia. Trama: A Gaeta, anni Ottanta, quattro donne con problemi familiari, economici e di violenza domestica decidono di cambiare le loro vite rapinando una banca e “riprendendosi” ciò che la società nega loro: denaro e indipendenza. Per non essere riconosciute, si fingono uomini, il colpo riesce, ma il loro problema diventa smettere. Restando in fondo “brave ragazze”, per le quattro amiche diventa sempre più difficile tracciare una linea di confine tra giustizia e vendetta, bene e male., ore 21.20:– Ultima Puntata Serie Tv. 3×11 – Un’Amicizia è per sempre: Kubra si decide ad affrontare Beppe mentre Silvia ottiene la scarcerazione ...

