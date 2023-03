Processo Juventus, si fa indietro il contestato pm Santoriello. Gli scenari (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non ci sarà Ciro Santoriello, pubblico ministero di Torino, in aula nella prima udienza del Processo Prisma, che coinvolge la Juventus, fissata per lunedì 27 marzo. In aula, a sostenere l’accusa contro il club bianconero, dunque ci saranno solo l’aggiunto Marco Gianoglio e il collega Mario Bendoni. Dopo le frasi di quattro anni fa in cui Santoriello ammetteva di tifare Napoli e di odiare la Juventus, il pm ha presentato domanda di astensione. Domanda che è stata accolta da Anna Maria Loreto, procuratore capo di Torino che ha lodato l’alto senso istituzionale del magistrato. Con questo passo indietro l’intenzione della Procura è quella di evitare qualsiasi strumentalizzazione mediatica della vicenda. I pm torinesi indagano sui conti dalle Juventus dalla stagione 2018/19 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non ci sarà Ciro, pubblico ministero di Torino, in aula nella prima udienza delPrisma, che coinvolge la, fissata per lunedì 27 marzo. In aula, a sostenere l’accusa contro il club bianconero, dunque ci saranno solo l’aggiunto Marco Gianoglio e il collega Mario Bendoni. Dopo le frasi di quattro anni fa in cuiammetteva di tifare Napoli e di odiare la, il pm ha presentato domanda di astensione. Domanda che è stata accolta da Anna Maria Loreto, procuratore capo di Torino che ha lodato l’alto senso istituzionale del magistrato. Con questo passol’intenzione della Procura è quella di evitare qualsiasi strumentalizzazione mediatica della vicenda. I pm torinesi indagano sui conti dalledalla stagione 2018/19 ...

