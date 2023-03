Processo Juventus, il pm Santoriello si astiene per le polemiche dopo il video sul suo tifo per il Napoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il pubblico ministero Ciro Santoriello, della procura di Torino, ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel Processo alla Juventus. La decisione è stata presa dopo le polemiche delle scorse settimane intorno ai video, risalenti ad alcuni anni fa, in cui si professava, tra l’altro, tifoso del Napoli. La procura continuerà ad essere rappresentata dagli altri due magistrati del Pool, tra cui il procuratore aggiunto Marco Gianoglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il pubblico ministero Ciro, della procura di Torino, ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nelalla. La decisione è stata presaledelle scorse settimane intorno ai, risalenti ad alcuni anni fa, in cui si professava, tra l’altro,so del. La procura continuerà ad essere rappresentata dagli altri due magistrati del Pool, tra cui il procuratore aggiunto Marco Gianoglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

