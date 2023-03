Processo Juve, Santoriello si astiene (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ciro Santoriello non parteciperà lunedì all’udienza preliminare del Processo nato dall’inchiesta sui bilanci della Juventus 2018-2021. Il pm ha comunicato la sua decisione al procuratore capo di Torino Anna Maria Loreto. Una scelta che arriva dopo le polemiche delle settimane scorse quando in un video di alcuni anni fa, con una battuta scherzosa in un convegno confessava la sua fede calcistica per il Napoli. Il procuratore capo Loreto ha preso atto della comunicazione del magistrato esprimendo “apprezzamento per l’alto senso istituzionale e per l’attaccamento all’ufficio”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cironon parteciperà lunedì all’udienza preliminare delnato dall’inchiesta sui bilanci dellantus 2018-2021. Il pm ha comunicato la sua decisione al procuratore capo di Torino Anna Maria Loreto. Una scelta che arriva dopo le polemiche delle settimane scorse quando in un video di alcuni anni fa, con una battuta scherzosa in un convegno confessava la sua fede calcistica per il Napoli. Il procuratore capo Loreto ha preso atto della comunicazione del magistrato esprimendo “apprezzamento per l’alto senso istituzionale e per l’attaccamento all’ufficio”. L'articolo proviene da Nuova Società.

