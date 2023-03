Processo Juve | pm Santoriello si astiene | non sarà in aula

(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – ?Il pm Cironon parteciperà lunedì mattina in tribunale a Torino all’udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta sui conti dellafissata per lunedì mattina. Il pm, infatti, con una comunicazione al procuratore capo, Anna Maria Loreto, ha annunciato la decisione di astenersi dal rappresentare l’accusa nelche vede indagati, tra gli altri, gli ex vertici del club bianconero. La decisione fa seguito alle polemiche sollevate nelle scorse settimane quando, in alcuni video relativi ad eventi a cui il magistrato ha partecipato negli anni scorsi,sorridendo confessava la sua fede calcistica per il Napoli e esprimeva considerazioni sullantus. Il procuratore capo Loreto ha preso atto della comunicazione e sottolineato, si apprende, “apprezzamento per ...

Il pm Ciro Santoriello non parteciperà lunedì mattina in tribunale a Torino all’udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta sui conti della Juve fissata per lunedì ... dal rappresentare l’accusa ...Di tutt’altra portata l’udienza preliminare del processo penale che si terrà lunedì a Torino. Il Gup Marco Picco dovrà pronunciarsi in merito alla competenza territoriale. Essendoci tra i capi ...