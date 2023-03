Processo Juve | il pm Santoriello lascia l’accusa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A pochi giorni dal via del processo penale, poteva il presidente #Ferrero non andare allo Juventus Club Parlamento… - ZZiliani : Se poi consideriamo che nel processo sportivo che si terrà a fine aprile-inizio maggio oltre alle manovre stipendi… - RomeoMJ : E che @Daniele_Autieri sia persona informata sui fatti e presumibilmente anvhe imbeccata da dentro il sistema @FIGC… - BWhiteblack : RT @CalcioFinanza: Processo Juve, dopo le dichiarazioni contro i bianconeri e le polemiche il pm Santoriello lascia l’accusa - raspa90 : RT @repubblica: Processo Juve, il pm Santoriello lascia dopo polemiche sulle sue dichiarazioni contro i bianconeri in video -

...il suo assistito deve ancora avere più di 3 milioni legati alla seconda manovra stipendi della... gli atti del. A loro spetta, poi, valutare se la sentenza va annullata per vizi di forma ...' Laè stata molto sorpresa dalla sentenza della Corte d'Appello Federale e quindi è fiduciosa ... E diventa difficile sbilanciarsi per chi non è dentro al. All'interno della Juventus c'è ...Se poi consideriamo che nelsportivo che si terrà a fine aprile - inizio maggio oltre alle ... il quadro accusatorio per lasi fa ancor più pesante. La Corte d'Appello ha già spiegato che ...

Juve, processo a Milano Rischio tempi allungati fino a tre mesi Calcio e Finanza

A tal proposito Maurizio Pistocchi scrive su Twitter dopo le dichiarazioni del presidente bianconero: "Il presidente della Juventus Ferrero, a 5 gg dal processo penale, si rivolge accorato allo ...Lunedì 27 marzo il sostituto procuratore Ciro Santoriello non sarà in aula in occasione dell’udienza preliminare del processo contro gli ex vertici della Juventus, accusati — a vario titolo — di false ...