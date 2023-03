Processo alla Juventus, il pm Santoriello si astiene dopo le polemiche sui suoi video (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il pubblico ministero Ciro Santoriello , della procura di Torino, ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel Processo alla Juventus. La decisione è stata presa dopo le polemiche delle scorse... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il pubblico ministero Ciro, della procura di Torino, ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel. La decisione è stata presaledelle scorse...

