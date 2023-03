(Di mercoledì 22 marzo 2023) Arrestate questa mattina dagli agenti del commissariato di Terracina il 40 enne T.G. e P. G. 63enne, in quanto indagati per i reati di Riciclaggio e Ricettazione. Inoltre, solo il P. G., dovrà rispondere anche del reato di Falsità materiale. Entrambi i soggetti destinatari delle Misure cautelari sono stati rintracciati ed arrestati rispettivamente a Pontinia e a Cisterna di Latina. Gli uominirubavano lee poi le clonavano al fine di rivenderle. Uno di loro è poi risultato anche gestore di una concessionaria. Roma, controlli a tappeto della Polizia al Casilino: raffica di multe e un arresto per spaccio I precedenti e la clonazione dellediL’esecuzione della misura è frutto di un’intensa attività investigativa nata dall’arresto per evasione di T.G., avvenuto il 15 giugno del 2022 ed effettuato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Prima rubano, poi clonano e rivendono auto di lusso: nei guai due persone - antonialaco00 : @Aretnutorn12 @pierocalaciura amorissimo, prima ti rubano il cuore e poi il letto ma va bene è giusto così per l'amore che ti danno - BobPannocchia : @Radio1Rai @mims_gov Il prototipo del coglione va patentato prima che ce lo rubano all'estero - 123Prova2 : @MarianoFroldi Nessun miracolo può salvarci, la stagione è persa. C'è un problema prima di uomini e poi di vettura.… - ErneCassibba : @mariochier @1926_cri ... prima o poi un fallo di mano glielo fischiano? O diamo per assodato che le rubano tutte d… -

I malfattori, sorpresi dai carabinieri intervenuti, si sono stati alla fuga a piedi e hanno abbandonato sul posto anche un minibus rubato anch'esso pocoa Casale sul Sile, utilizzato per ...... i ladri gliin casa ma non si accorge di nulla: stava giocando alla Playstation con le ... l'assessore Zevi avrebbe condiviso in anteprima il piano strategico per il diritto all'abitare -......deciso di ' denunciare ' il fatto all'autorità familiare del fido dal momento che non era la... Eppure i motivi per cui i canidel cibo sono in grado di andare oltre quel che riguarda le ...

Rubano una moto, diciannovenne arrestato e due minori denunciati ... Corriere della Calabria

Firenze, 22 marzo 2023 - Un garage di moto rubate sulle colline fiorentine. E quanto ieri mattina la polizia di stato ha scoperto, sopra la zona di Careggi. Secondo quanto ricostruito, durante una ser ..."A breve saranno rese note notizie positive per lo sblocco dell’appalto per il raddoppio della strada statale 372 “Telesina”. Questa mattina c’è stata una ...