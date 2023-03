Prima della graticola del Congresso, TikTok gioca le sue carte (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Ceo di TikTok, Shou Zi Chew, ha diffuso un video in cui avverte il pubblico che il possibile ban del Congresso sulla piattaforma porterebbe portare il servizio fuori dalla vita dei 150 milioni di utenti americani, inclusi 5 milioni di aziende. “Alcuni politici pensano di bannare TikTok”, dice con aria dispiaciuta. Nel video, il top manager si presenta con felpa, jeans e t-shirt e un atteggiamento amichevole da ragazzo della porta accanto. “Più di 150 milioni di americani usano TikTok, è quasi la metà della popolazione Usa”, e prosegue, “questo numero include 5 milioni di aziende che usano TikTok per raggiungere i propri clienti, e per la maggior parte sono piccole e medie imprese”, dice Chew. Il danno economico è la principale leva su cui i vertici aziendali del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Ceo di, Shou Zi Chew, ha diffuso un video in cui avverte il pubblico che il possibile ban delsulla piattaforma porterebbe portare il servizio fuori dalla vita dei 150 milioni di utenti americani, inclusi 5 milioni di aziende. “Alcuni politici pensano di bannare”, dice con aria dispiaciuta. Nel video, il top manager si presenta con felpa, jeans e t-shirt e un atteggiamento amichevole da ragazzoporta accanto. “Più di 150 milioni di americani usano, è quasi la metàpopolazione Usa”, e prosegue, “questo numero include 5 milioni di aziende che usanoper raggiungere i propri clienti, e per la maggior parte sono piccole e medie imprese”, dice Chew. Il danno economico è la principale leva su cui i vertici aziendali del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci ha lasciati Sofia Sacchitelli, studentessa 23enne colpita da un tumore rarissimo e diventata simbolo della lotta… - TV8it : Vizi e virtù della squadra dei Sud-isti? Beh, ce li svelano direttamente loro ?? Non vediamo l’ora di giocare insie… - HSkelsen : Una spiegazione legale c'è ed è abbastanza semplice. Il problema è che c'è un po' di confusione e succede perché t… - Leonard33968045 : RT @lvogruppo: ?????? L'infermiera sotto copertura Erin Olzewsky racconta gli orrori della prima fase Covid a New York Ascoltatelo fino alla… - massidanu : @GTossici @Giorgiolaporta Allucinazioni?? Cmq lei è cristiana, giusto? Come fa a non sapere della divisione delle ac… -