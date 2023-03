Prevenzione | i vaccini “come volano di salute | benessere e sostenibilità”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Si è tenuto presso il Ministero dellal’incontro “Investire sul futuro: lavaccinaledi” organizzato da ADN Kronos insieme a Senior Italia Federanziani e Federsanità Anci e realizzato in collaborazione con FB&Associati e con il contributo non condizionante di Gsk. Focus dell’evento, lavaccinalevalore inestimabile per ladel futuro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ha preso parola anche Roberta Siliquini, presidente Società italiana d'Igiene, Medicina preventiva e sanità pubblica, che si è soffermata sugli aspetti fondamentali dellavaccinale: ...ci sono, sono efficaci e noi dobbiamo solo fare un grande lavoro: convincere i diretti ... a margine dell'incontro 'Investire sul futuro: lavaccinale come volano di salute, ..."Ici sono e sono efficaci. Dobbiamo fare il possibile per aumentare le coperture" Le parole di ... incarnano perfettamente il focus dell'evento "Investire sul futuro: lavaccinale ...

(Adnkronos) – “La vaccinazione è importante perché è uno strumento facile da eseguire e da spiegare, che può portare molto alle persone con diabete – circa 4 milioni di italiani – per semplificare il ...(Adnkronos) – “Malattie che riteniamo banali, come può essere una semplice influenza, ogni anno uccidono in Italia tra le 5.000 e le 15.000 persone. Questo è un esempio per dimostrare come i vaccini p ...