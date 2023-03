Preghiera della sera 22 Marzo 2023: “Aiutami a tendere la mano all’altro” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Aiutami a tendere la mano all’altro”. È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 marzo 2023) “la”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : “DAI CHE FORSE LI ABBIAMO FREGATI ANCORA”. Thread - ma meglio sarebbe dire preghiera - per non cadere nell’enorme t… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ai monaci buddisti di #Taiwan: facciamo progredire la cultura dell'incontro. Oggi indispensabili 'fo… - vaticannews_it : Fr Alois: serve una pazienza ardente contro la #guerra. Il priore di #Taizé parla della necessità di unità tra i cr… - Elisabettaaah : RT @ParoleCristiane: Credo nella potenza della preghiera come cristiano e come scienziato. Guglielmo Marconi Gerrit Dou ~ Donna anziana i… - ALisimberti : RT @ParoleCristiane: Credo nella potenza della preghiera come cristiano e come scienziato. Guglielmo Marconi Gerrit Dou ~ Donna anziana i… -