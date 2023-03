(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ancora un allarme per molti. Orainche rischiano di. Cosa succede Negli ultimi anni, le innovazioni tecnologiche hanno portato grandi vantaggi ai cittadini italiani, migliorando la qualità della vita in molti aspetti. Oraini propri(Credits foto: Ansa) – Ilovetrading.itTuttavia, come sempre accade con l’introduzione di nuove tecnologie, ci sono anche dei rischi da tenere in considerazione. In particolare,ha recentemente lanciato un allarme riguardante la sicurezza dei propri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Rivendicato l’incendio di 16 vetture di Poste Italiane a Roma: «La gioia di attaccare lo Stato con il fuoco». Sospe… - MCalcioNews : Poste Italiane mette in guardia i clienti: rischiate di perdere tanti soldi - alepulv76 : @Fili190381 Poste italiane non manda email ne SMS quindi è una truffa - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Rivendicato l’incendio di 16 vetture di Poste Italiane a Roma: «La gioia di attaccare lo Stato con il fuoco». Sospetti anc… - CordelGiorno : Il Centro di Prevenzione Frodi di Poste Italiane vigila 24 ore su 24 sulle transazioni compiute negli oltre 12.800… -

Dopo il rogo di 16 auto dinella Capitale, rivendicato proprio da alcuni anarchici, oggi c'è stato un tentato incendio a due ripetitori a Capannori, in provincia di Lucca. Anche questa ...ROMA " Il nuovo Fraud Prevention Center diè stato inaugurato oggi a Roma dalla Presidente Maria Bianca Farina, dall'AD diMatteo Del Fante e dal Condirettore Generale Giuseppe Lasco alla presenza del Presidente ...Dopo il rogo di 16 auto dia Roma, rivendicato dagli anarchici, oggi c'è stato un tentato incendio a due ripetitori a Capannori, in provincia di Lucca. Anche in questo caso la firma è ...

Roma, a fuoco 16 auto di Poste italiane: anarchici rivendicano gli assalti "contro 41 bis a Cospito" TGCOM

Eppure gli italiani consumano in media 220 litri di acqua al giorno ... Queste ultime, ovviamente, la buttano via solo se dai rubinetti esce, perché in tanti posti è razionata. Le società di gestione ...Poste italiane ha inaugurato a Roma il nuovo centro per la prevenzione delle frodi. Vigilerà 24 ore su 24 sulla sicurezza delle ...