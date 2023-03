Portogallo, Ronaldo super: può battere un nuovo record mondiale (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'eccezionale carriera di Cristiano Ronaldo potrebbe arricchirsi di un nuovo primato di caratura mondiale . L'attesa del portoghese potrebbe terminare domani, in occasione della partita che giocherà ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'eccezionale carriera di Cristianopotrebbe arricchirsi di unprimato di caratura. L'attesa del portoghese potrebbe terminare domani, in occasione della partita che giocherà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Portogallo, #Ronaldo super: può battere un nuovo #recordmondiale: Il fuoriclasse portoghese è pronto a ottenere un… - giorginabg : RT @giorginabg: @arrm2525 @e7ernamente Bruno Fernandez è un ipocrita e un falso amico di Ronaldo. Dietro le sue spalle diceva di lui che av… - giorginabg : @arrm2525 @e7ernamente Bruno Fernandez è un ipocrita e un falso amico di Ronaldo. Dietro le sue spalle diceva di lu… - GMRizzi : Comunque il Portogallo continua a convocare Cristiano Ronaldo - giorginabg : RT @giorginabg: @TeamCRonaldo Stamattina avevo scritto una bella frase di auguri a Ronaldo per la sua aventura in Portogallo, in lingua por… -