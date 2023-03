Portogallo | Martinez | «La squadra al momento ha tre capitani Ecco quali»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Roberto, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein Roberto, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dei nuovidella nazionale. PAROLE – «Al, i giocatori con più esperienza saranno idella Nazionale: Cristiano Ronaldo, Rui Patrício e Bernardo Silva. Da questoin poi, è importante concentrarsi sulla partita di domani. È una partita dificazione, ne abbiamo dieci e non c’è margine di errore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Martinez svela i tre capitani del #Portogallo - CalcioPillole : #Portogallo, #Martinez annuncia i 3 capitani: c'è un 'italiano'. - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #Portogallo, le parole di Cristiano #Ronaldo sul nuovo CT #Martinez - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PORTOGALLO - Martinez: 'Il capitano? Ne avremo tre...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PORTOGALLO - Martinez: 'Il capitano? Ne avremo tre...' -

Dopo la delusione dell'ultimo Mondiale in Qatar, per ilè tempo di una nuova era con Robertoin panchina. In campo c'è sempre Cristiano Ronaldo , ora all'Al - Nassr, che ha parlato così in conferenza stampa prima della sfida con il ...Cristiano Ronaldo - Calciomercato.itIntanto molto è cambiato anche sulla panchina del, con l'addio di Fernando Santos e la nomina a CT di Roberto. I lusitani saranno impegnati ...vuole partire con il piglio giusto: il suodovrebbe vincere con almeno cinque gol di scarto . Le probabili formazioni di- Liechtenstein(4 - 3 - 3): Diogo ...

Portogallo, Cristiano Ronaldo: "Con Martinez si respira aria nuova, io qui per aiutare" Sky Sport

Intanto, il Portogallo ha cambiato tecnico, affidando il ruolo all’ex CT del Belgio, Roberto Martinez. L’attuale calciatore dell’Al-Nassr ha esternato nel corso della conferenza stampa pre-gara il suo ...Dopo la delusione dell’ultimo Mondiale in Qatar, per il Portogallo è tempo di una nuova era con Roberto Martinez in panchina. In campo c’è sempre Cristiano Ronaldo, ora all’Al-Nassr, che ha parlato ...