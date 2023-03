Portogallo | Cristiano Ronaldo | “Si respira un’aria migliore Nella vita certi cambi sono necessari”

(Di mercoledì 22 marzo 2023)ano le epoche,ano gli allenatori ed i ct, maè sempre in sella alla nazionale portoghese. CR7, che si era lasciato malissimo con Fernando Santos post Mondiale in Qatar, ha aperto una nuova avventura con Roberto Martinez che giovedì 23 marzo farà il suo esordio ufficiale sulla panchina portoghese contro il Liechtenstein.è intervenuto in conferenza stampa, spiegando come fosseo unamento. Sulo in panchina: “molto felice, l’ambiente è molto buono, tutto è diverso. Cienergie positive, abbiamo un allenatore che ha idee diverse, una mentalità diversa. Non dico che l’ambiente oggi siama sicuramente è diverso. Tutti noi abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Portogallo, #Ronaldo:' Si respira un'aria migliore, nella vita certi cambi sono necessari' - GMRizzi : Comunque il Portogallo continua a convocare Cristiano Ronaldo - giorginabg : @ManuelMariaSil2 @benfica_always @selecaoportugal @Cristiano @joaofelix70 @RaphGuerreiro Il Benfica è una squadra n… - webandrank : Cristiano Ronaldo guida la rosa del Portogallo per le qualificazioni a Euro 2024: il recordman mondiale si prepara… - Ticinonline : CR7 sopravvive al cambio #ronaldo #cristiano #portogallo @Cristiano -

Sono molti i gruppi scout che si stanno organizzando per ilma, al momento, "è difficile ... accompagnare, ascoltare i nostri giovani e aiutarli ad acquisire uno stile di vita. È ...L'eccezionale carriera diRonaldo potrebbe arricchirsi di un nuovo primato di caratura mondiale . L'attesa del portoghese potrebbe terminare domani, in occasione della partita che giocherà con la sua nazionale contro ...Ad esempio: Regno Unito, Brasile,, Argentina, Thailandia, Australia, Sudafrica (... oppure cantanti come Miguel Bosé, Ricky Martin, Elton John oppure ancora calciatori comeRonaldo ...

Portogallo, Ronaldo super: può battere un nuovo record mondiale Corriere dello Sport

Un nuovo Ct in panchina, lo spagnolo Roberto Martinez, ma il solito trascinatore in campo e fuori: il Portogallo riparte ancora da Cristiano Ronaldo. Il nuovo selezionatore ha deciso di puntare ancora ...Allo stadio " José Alvalade" di Lisbona va in scena il confronto tra il Portogallo allenato da Roberto Martinez (ex tecnico del Belgio) e il Liechtenstein, la sfida mette in palio i primi tre punti va ...