Porto, per Conceicao futuro in Italia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Possibile terremoto in casa Porto. L'allenatore Sergio Conceiçao, secondo Record, starebbe pensando alle dimissioni immediate. Alla... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Possibile terremoto in casa. L'allenatore Sergio Conceiçao, secondo Record, starebbe pensando alle dimissioni immediate. Alla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianoFerro : Padre è colui che infonde protezione. E in quel presidio trovo tutt’ora conforto, sicurezza, amore solenne. Questa… - marifcinter : UFFICIALE FC Internazionale Milano esprime la massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, provenienti da… - marifcinter : Per la terza volta, in questa edizione della #ChampionsLeague, Hakan #Calhanoglu è stato premiato dalla Uefa come M… - FTorta93 : RT @fumettocrazia: [#110] NEW X-MEN E IS FOR EXTINCTION L'inizio delle celebrazioni per i 60 anni degli #xmen è l'occasione buona per risc… - ilgoriziano : Il viceministro Rixi a #Monfalcone, porto base per la ricostruzione #Ucraina. #ilgoriziano ?? ISCRIVITI anche al no… -