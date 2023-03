Porto di Salerno, presidente Asdp: “Sì allo sviluppo ma in sicurezza” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLo sviluppo del Porto di Salerno è prioritario ma è parallelo all’attenzione alla sicurezza sia in termini di tutela dei lavoratori che di sostenibilità ambientale. A dichiararlo è il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, Andrea Annunziata, alla vigilia di un incontro con i rappresentanti sindacali convocato per il prossimo 29 marzo alle ore 11 presso la sede di Salerno dell’autorità di sistema con il Comitato igiene e sicurezza del Porto di Salerno. Un’infrastruttura che viaggia su una strada di forte crescita legata soprattutto alla strategia delle zone economiche speciali. Andrea Annunziata è d’accordo con il presidente della regione Vincenzo De Luca ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLodeldiè prioritario ma è parallelo all’attenzione allasia in termini di tutela dei lavoratori che di sostenibilità ambientale. A dichiararlo è ildell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, Andrea Annunziata, alla vigilia di un incontro con i rappresentanti sindacali convocato per il prossimo 29 marzo alle ore 11 presso la sede didell’autorità di sistema con il Comitato igiene edeldi. Un’infrastruttura che viaggia su una strada di forte crescita legata soprattutto alla strategia delle zone economiche speciali. Andrea Annunziata è d’accordo con ildella regione Vincenzo De Luca ...

