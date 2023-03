Porsche | niente F1 nel 2026?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... max_pell : RT @FormulaPassion: #F1: #Porsche si arrende, niente ingresso nel 2026 - FormulaPassion : #F1: #Porsche si arrende, niente ingresso nel 2026 - gineanto : #gintonic sulla fine non c’è niente più da dire , per quanto alcuni si ostinino a rifiutarsi di capire , credo sia… - CasonatoFranco : @miia_2018 @ZombieBuster5 Non è cambiato niente. Prima telefonavano direttamente. Sono fatti così. Ma fosse stat… - Nico17133357 : #direttaeurosport 10 toyota perfetti 7.5 ferrari tanto potenziale un po di confusione tattica/piloti 7 cadillac mol… -

... mentre adesso, 14 mesi dopo, il ritorno del marchio tedesco nel Circus pare destinato a diventare un'idea suggestiva epiù. Questo perché, dopo l'accordo saltato con la Red Bull ,non ...ha deciso di concentrarsi sulla Formula E e sul WEC Hypercar anche se come aveva sottolineato già nel 2022 l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen perdere un'opportunità per...E per aggiungere un ulteriore livello di spettacolarità,ha optato anche per un flap mobile ... Questi flap, che alimentano le uscite d'aria che forano il cofano anteriore - quindipiù ...

Porsche abbandona il sogno: niente F1 nel 2026 FormulaPassion

Nel gennaio del 2022 sembrava una formalità l'ingresso della Porsche in F1, mentre adesso, 14 mesi dopo, il ritorno del marchio tedesco nel Circus pare destinato a diventare un'idea suggestiva e ...Appena sette mesi fa, a fine agosto, sembrava tutto pronto per l’ufficializzazione del ritorno in F1: Porsche infatti aveva depositato e registrato il marchio F1nally, operazione che venne ritenuta il ...