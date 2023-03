Pontecagnano, al via i lavori su via dello Statuto: finanziati circa 2 milioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Promessa mantenuta”. Queste sono le prime parole della nota su Facebook del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che annuncia l’arrivo di circa 2 milioni di euro dalla Regione Campania per i lavori in via dello Statuto. Il primo cittadino ha annunciato che oggi si è dato avvio alle attività propedeutiche dei lavori che vedranno l’adeguamento, l’ampliamento e l’ammodernamento di tutto il tratto, dall’incrocio di Baroncino fino ai confini con il comune di Montecorvino Pugliano. Grazie a degli espropri saranno realizzate le due carreggiate a norma che renderanno molto più sicuro il transito dei veicoli, soprattutto sul ponte che attraversa il Frestola. Inoltre si provvederà alla realizzazione dei canali di scolo delle acque meteoriche. Anche via ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Promessa mantenuta”. Queste sono le prime parole della nota su Facebook del sindaco diFaiano, Giuseppe Lanzara, che annuncia l’arrivo didi euro dalla Regione Campania per iin via. Il primo cittadino ha annunciato che oggi si è dato avvio alle attività propedeutiche deiche vedranno l’adeguamento, l’ampliamento e l’ammodernamento di tutto il tratto, dall’incrocio di Baroncino fino ai confini con il comune di Montecorvino Pugliano. Grazie a degli espropri saranno realizzate le due carreggiate a norma che renderanno molto più sicuro il transito dei veicoli, soprattutto sul ponte che attraversa il Frestola. Inoltre si provvederà alla realizzazione dei canali di scolo delle acque meteoriche. Anche via ...

