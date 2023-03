Ponte sullo Stretto | Salvini e il plastico da Vespa | “Costa meno di 1 anno di Reddito di cittadinanza”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ lungo 3.200 metri, si candida ad essere ilpiù lungo del mondo a campata unica, è alto 400 metri, ha 6 corsie per le auto e in mezzo due percorsi ferroviari. E’ ildeldi Messina mostrato dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo, intervistato da Brunoa ‘5 Minuti’, su Rai 1. “di undidi” scandisceriguardo i 7 miliardi di euro di costo previsto per l’infrastruttura. “L’obiettivo è mettere la prima pietra entro due anni” dice. Gli italiani hgià pagato un sacco senza che sia stata posata una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : #Salvini: “Il Ponte sullo Stretto, un’opera green che unifica l’Italia” - ultimora_pol : Ponte sullo Stretto, Matteo #Salvini: 'Gli ingegneri dicono che ci vorrà cinque anni dall'inizio della costruzione,… - CaterpillarAM : Domanda secca: Ponte sullo stretto, sei pro o contro? #PonteSulloStretto Rispondi e ritwitta per avere il massimo numero di risposte. - Mirarch3 : RT @conteDartagnan: Mia moglie alla vista del plastico del ponte sullo stretto da Bruno Vespa ha detto: te prego io non ce la faccio - MKISKOV : RT @ultimora_pol: Ponte sullo Stretto, Matteo #Salvini: 'Gli ingegneri dicono che ci vorrà cinque anni dall'inizio della costruzione, che n… -

Plastico delStretto a 'Cinque minuti', dove è ospite Matteo Salvini . "Ed ecco ilStretto di Messina: 3200 metri, il più lungo del mondo a campata unica, alto 400 metri", annuncia Bruno ...Perche' farlo, primo perche' afatto e ad alta velocita' completata sia in Calabria sia in Sicilia, Palermo - Roma in 5 ore e mezza. Centomila posti di lavoro veri nellarco di 5 anni, un ...ROMA " "L'obiettivo è iniziare i lavori per ilStretto entro due anni, gli italiani hanno già pagato un sacco senza che sia stata posata una pietra. Afatto e con l'alta velocità Palermo " Roma si potrà percorrere in cinque ore e ...

E’ il plastico del Ponte sullo Stretto di Messina mostrato dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa a ‘5 Minuti’, su Rai 1. “Costa meno di un anno di ...Matteo Salvini mostra così il plastico del Ponte sullo Stretto di Messina. Ospite di Bruno Vespa a 5 minuti, trasmissione di Rai 1, il ministro delle Infrastrutture e trasporti ha parlato di Ponte ...