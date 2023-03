Pompei | si amplia lo scavo di Civita Giuliana

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Un carro cerimoniale decorato con rilievi d’argento, una stalla con un sauro bardato, due vittime dell’eruzione di cui furono eseguiti i calchi, una stanza dove abitavano tre schiavi, forse una piccola famiglia. E’ ormai lungo l’elenco delle sorprese emerse dallodi, il sito sottratto a un’annosa attività di depredamento da parte di scavatori clandestini grazie a un protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il Parco Archeologico di. L’accordo prevede sforzi congiunti per contrastare gli scavi clandestini nei dintorni die per indagare e valorizzare scientificamente i siti sottratti ai tombaroli. Ora si aggiungono nuovi reperti, tra stoviglie e coppe in ceramica comune e da ...

... e in particolare per lo sviluppo del turismo nautico: sin dal 2013, infatti, Marinedii ... Positano, il Cilento e tante altre mete, tra bellezze naturali e siti archeologici comee ......conseguenza dello shock termico come quello che ha ucciso la maggior parte degli abitanti di. dopo Alla ricerca delle origini (Edizioni Ritter), che nee articola ulteriormente il ...

"Queste scoperte confermano l'importanza di ampliare ancora l'area di scavo. Lavoriamo affinché il sito di Civita Giuliana possa entrare a pieno titolo nei circuiti di visita del sistema Pompei, come ..."Queste scoperte confermano l'importanza di ampliare ancora l'area di scavo. Per questo vorrei ringraziare la Procura, con la quale coordiniamo il proseguimento delle ricerche, e anche il Comune di ...