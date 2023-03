Pomezia – Scontro tra auto e moto | morto il motociclista

(Di mercoledì 22 marzo 2023) –tra un’, una Mercedes, e una, stamattina poco prima delle ore 9. Nell’incidente, avvenuto in via Pontina Vecchia, la peggio l’ha avuta ilciclista, un ragazzo di 25 anni. Disarcionato dall’impatto, il giovane è volato in aria finendo a bordo della strada, nel fossato. I soccorsi sono giunti sul posto, con un’ambulanza del 118 accompagnata dalla polizia locale e dai carabinieri. Per il ragazzo non c’era da fare altro che costatarne il decesso.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelo_perfetti : Ardea, scontro auto-moto sulla Pontina Vecchia: morto un 25enne -

tra auto e moto sulla Pontina Vecchia, muore centauro di Rocca di Papa. E' successo questa mattina, nel tratto compreso tra il bivio Caronti e via Nazareno Strampelli tra Ardea e, alle ......B1 Femminile Girone E Squadra UnitedLa serie B1 femminile dello United Volleynon ... È stata una partita decisamente positiva, era unodiretto e un derby regionale, ma ...... i sardi si aggiudicano 5 - 3 lodiretto con la Nuova Comauto Pistoia, torna in corsa per ... Petrarca - L84 3 - 3, Came Dosson - Real San Giuseppe 1 - 1, Olimpus Rona - Fortitudo19 - 3 ...

Pomezia, scontro auto-moto sulla Pontina Vecchia: morto un 25enne Il Faro online

Nello scontro tra un'auto e una moto, attorno alle 8.20 di questa mattina, 22 marzo, ha perso la vita un centauro di 25 anni. L'incidente si è verificato tra via Caronti e via Strampelli, ai confini ...Ardea – Tragico incidente nella mattinata di oggi 22 marzo su via Pontina Vecchia, tra Ardea e Pomezia. Il sinistro è avvenuto intorno ... mentre per il 25enne non c’è stato nulla da fare. Lo scontro ...