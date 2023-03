Polizia penitenziaria: “Nessuno ha fatto così tanto per noi come il governo Meloni”. Lei si commuove (Di mercoledì 22 marzo 2023) Si commuove e si asciuga una lacrima il premier Giorgia Meloni, dopo aver ascoltato l’inno di Mameli eseguito durante la cerimonia per il 206esimo anniversario dalla fondazione del corpo della Polizia penitenziaria. Le celebrazioni si sono svolte alla terrazza del Pincio. In piedi tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, anche Meloni ha intonato l’inno italiano assieme alle altre cariche dello Stato presenti. Un momento solenne e commovente che il premier ricorderà soprattutto per le parole di riconoscenza espresse dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo a tutto l’esecutivo. “La Polizia penitenziaria a lungo dimenticata. Il governo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sie si asciuga una lacrima il premier Giorgia, dopo aver ascoltato l’inno di Mameli eseguito durante la cerimonia per il 206esimo anniversario dalla fondazione del corpo della. Le celebrazioni si sono svolte alla terrazza del Pincio. In piedi tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ancheha intonato l’inno italiano assieme alle altre cariche dello Stato presenti. Un momento solenne e commovente che il premier ricorderà soprattutto per le parole di riconoscenza espresse dal capo del Dipartimento dell’amministrazione, Giovanni Russo a tutto l’esecutivo. “Laa lungo dimenticata. Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Grazie al nostro impegno, presto ci saranno nuove assunzioni nella Polizia Penitenziaria, che vedrà un incremento… - FratellidItalia : RT @ElenaChiorino: Alle donne ed agli uomini della Polizia Penitenziaria così come a tutte le donne e a tutti gli uomini che servono lo Sta… - francomaltese4 : Polizia Penitenziaria: Poliziotto penitenziario di Palermo medaglia d’oro in campionato del mondo di Powerlifting.… - stampaottomano : RT @gasparripdl: Ora a #Roma al 206 Anniversario di Fondazione del corpo di Polizia Penitenziaria insieme al Ministro @PaoloZangrillo e il… - Alsippe : Scorrimento della graduatoria vigente risultante dall’ultimo interpello per trasferimenti a domanda del personale d… -