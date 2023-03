Pixpay | 5 consigli per assicurare ai propri figli una vita finanziariamente serena

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Il livello di alfabetizzazione finanziaria in Italia è sempre risultato più basso rispetto agli altri Paesi Europei, basti pensare che, come riportato nella ricerca ‘L’educazione finanziaria giugno 2022 BVA Doxa’, solo il 37% dei genitori italiani possiede una cultura finanziaria contro il 67% nel Regno Unito, 66% in Germania, 52% in Francia e 49% in Spagna. Questo gap di competenze economiche rischia di mettere il nostro Paese ai margini delladella società moderna, minando la serenità finanziaria dei cittadini. In un panorama economico, culturale e tecnologico che continua ad evolvere ad un ritmo sempre più sostenuto, il rapporto con il denaro assume un ruolo fondamentale e il nucleo familiare rimane per i giovani il centro focale per apprendere il valore dei soldi e imparare a gestirli. In questo scenario, azienda del ...