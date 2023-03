Piazza Affari naviga sulla parità ( - 0,05%), lente sui bancari (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Borsa di Milano conferma l'avvio cauto dopo i primi scambi. Il Ftse Mib si muove a ridosso sulla parità (+0,08% a 26.570 punti) con lo spread tra Btp e Bund che sale a 183 punti così come il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Borsa di Milano conferma l'avvio cauto dopo i primi scambi. Il Ftse Mib si muove a ridosso(+0,08% a 26.570 punti) con lo spread tra Btp e Bund che sale a 183 punti così come il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Oggi come allora attualissima la scultura di Cattelan in Piazza Affari. - MediasetTgcom24 : Crac banche Usa - E' panic selling nelle borse, pioggia di sospensioni a Piazza Affari #13marzo - TgLa7 : -4,34% per Piazza Affari, raffica di sospensioni. Nonostante le misure delle autorità americane per far fronte al f… - rennydee : ?? Alle 10.30 inizia PIAZZA AFFARI - BUY & SELL! ?? Le strategie HEIKIN-ASHI sui TITOLI del FTSEMIB ?? Live su YOUTUBE… - infoiteconomia : Piazza Affari cauta in avvio, Ftse Mib poco sotto la parità -