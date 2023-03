Pianura | sorpreso con venti chili di droga | arrestato pusher 20enne

(Di mercoledì 22 marzo 2023) All’interno di un garage in uso al giovane, nel quartiere, a Napoli, gli agenti hanno trovato due borsoni contenenti quasi 20di. I falchi della squadra mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via San Josemaria Escrivà, nel quartiere, a Napoli, un

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvianoNews : Pianura: sorpreso con oltre 20 kg di droga. Arrestato - fattidinapoli : Napoli: Pianura, sorpreso con oltre 20 kg di droga. Arrestato - -

NAPOLI. Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via San Josemaría Escriva un giovane a bordo di uno ......, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un seminterrato di uno stabile di via San Josemaría Escrivá dove hanno......, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un seminterrato di uno stabile di via San Josemaría Escrivá dove hanno...

Pianura, sorpreso con 20 chili di droga: arrestato 2a News

Ieri sera è stato condotto un blitz anti-droga a Pianura. I Falchi della Squadra Mobile ... Gli agenti hanno effettuato un controllo in un seminterrato di uno stabile dove hanno sorpreso due uomini ...PIANURA - Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via San ...