Piano di zona A4, nominato nuovo direttore generale. Insieme per Avellino:" Portata a casa vittoria importante" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl movimento "Insieme per Avellino e l'Irpinia" e il MID (Coordinamento Regione Campania) portano a casa una vittoria importante: " Dopo il nostro comunicato stampa dello scorso venerdì 17 marzo 2023, in cui chiedevano chiarimenti sulle attività dell'azienda consortile A4, in apparente fase di stallo dallo scorso mese di Ottobre 2022, nella giornata di oggi 21 Marzo 2023 a palazzo di città ad Avellino è stato nominato il nuovo direttore generale, un primo passo verso nuove azioni future ". " Si spera di non attendere altri 5/6 mesi per migliorare tutti quei servizi e quelle prestazioni che possono aiutare circa 100mila persone ". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

