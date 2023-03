Pianificazione culturale ed enogastronomica estiva | Mortaruolo | “Regione in ritardo”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Laeddelle aree interne in vista della sempre più prossima stagione, in larga parte, prescinde dai fondi POC che negli ultimi anni hanno reso possibile la definizione di un programma unitario di eventi per la promozione turistica della Campania. Siamo quasi ad aprile e Sindaci e Amministrazioni comunali sono in attesa di un segnale da parte del governo regionale per capire come muoversi. E dunque, se avviare la fase organizzativa e di allestimento dei vari cartelloni potendo contare sul sostegno dellaoppure se devono prepararsi al peggio, e saranno costretti ad impiegare solo risorse economiche interne”. Così Erasmo(PD), Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Turismo, ...

