Petrolio: Wti arretra, - 0,67% a 69,2 dollari al barile (Di mercoledì 22 marzo 2023) Prezzi del Petrolio in calo questa mattina. Il Wti del Texas perde lo 0,67% scendendo a 69,20 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord è in ribasso dello 0,62% a 74,85 dollari al barile. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Prezzi delin calo questa mattina. Il Wti del Texas perde lo 0,67% scendendo a 69,20al, mentre il Brent del Mare del Nord è in ribasso dello 0,62% a 74,85al. . ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Petrolio: Wti arretra, -0,67% a 69,2 dollari al barile: In calo anche il Brent, scende sotto 75 dollari - TarassFeett : RT @classcnbc: Borse europee, partenza in verde, Milano in deciso rialzo: ????+1,2% a 26.200 punti ????+1% ????+0,8% ????+0,6% #Unicredit +3,3%,… - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: Borse europee, partenza in verde, Milano in deciso rialzo: ????+1,2% a 26.200 punti ????+1% ????+0,8% ????+0,6% #Unicredit +3,3%,… - infoiteconomia : Petrolio: Wti rimbalza dell'1,3% a 67,6 $ con incertezze su tassi Usa (RCO) - infoiteconomia : Petrolio: prezzo Wti in calo a 67,08 dollari -