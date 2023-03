Petrolio in rialzo a New York a 70,08 dollari al barile (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,5% a 70,08 dollari al barile. . 22 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dello 0,5% a 70,08al. . 22 marzo 2023

