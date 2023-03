Perillo | Sarebbe bello festeggiare lo Scudetto contro la Salernitana | sono i nostri cugini

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Antonello, vicedirettore Tgr Rai, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", di seguito le sue dichiarazioni: "Rispetto all'ultima volta che la Nazionale ha giocato a Napoli, è cambiato davvero il mondo. Con Mancini si è rigenerata una grande simpatia nei confronti della Nazionali, lui che ha sempre avuto un rapporto forte con la nostra città. E poi cicalciatori napoletani che stanno diventando punti fermi dell'Italia, come Di Lorenzo, Meret e Politano. Peccato solo l'assenza di Raspadori. Staremo a vedere quali saranno le scelte del CT, che di certo non è aiutato dalle scelte che iclub hanno preso nel corso delle ultime stagioni. La città addobbata per lo? È dalla notte di Capodanno che sto provando a dare un calcio alla scaramanzia. Questo Napoli è ...

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Antonello Perillo, vicedirettore TGR Rai ... Staremo a vedere quali saranno le scelte del CT, che di certo non è aiutato dalle ...