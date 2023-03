Perché Zeman non ha mai allenato le grandi? Tutti i fallimenti del boemo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Zdenek Zeman è uno degli allenatori che ha fatto maggiormente parlare di sé in carriera, ma alla fine non ha mai allenato grandi squadre. Con tutta probabilità lo si può definire l’anti juventino per eccellenza, Perché Zdenek Zeman ha sempre avuto modo di parlare male della Vecchia Signora durante la sua carriera. Il boemo ha sempre dichiarato di non aver avuto modo di allenare una grande squadra in quanto bloccato dal “palazzo”, dato che in passato non ebbe problemi a parlare male della Juventus. Siamo sicuri che è andata così la storia della sua carriera? Zdenek Zeman (Fonte: LaPresse)Prima di tutto, se la storia fosse vera, lo avrebbero acquistato all’estero, non crediamo che la Juventus possa gestire vita, morte e miracoli anche in Spagna o ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Zdenekè uno degliri che ha fatto maggiormente parlare di sé in carriera, ma alla fine non ha maisquadre. Con tutta probabilità lo si può definire l’anti juventino per eccellenza,Zdenekha sempre avuto modo di parlare male della Vecchia Signora durante la sua carriera. Ilha sempre dichiarato di non aver avuto modo di allenare una grande squadra in quanto bloccato dal “palazzo”, dato che in passato non ebbe problemi a parlare male della Juventus. Siamo sicuri che è andata così la storia della sua carriera? Zdenek(Fonte: LaPresse)Prima di tutto, se la storia fosse vera, lo avrebbero acquistato all’estero, non crediamo che la Juventus possa gestire vita, morte e miracoli anche in Spagna o ...

