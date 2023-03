Perché piangiamo di felicità e perché è utile (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quando ci sentiamo molto felici a volte può essere difficile trattenere le lacrime. Ma perché piangiamo di felicità e perché può esserci utile? Il pianto è una risposta naturale a una gamma di emozioni, dalla profonda tristezza e dolore all’estrema felicità e gioia. Ma piangere fa bene alla salute? La risposta sembra essere sì. I benefici medici del pianto sono noti fin dall’era classica. Pensatori e medici dell’antica Grecia e di Roma ipotizzavano che le lacrime agissero come un purgante, drenandoci e purificandoci. La psicologia moderna supporta queste credenze antiche, sottolineando il ruolo del pianto come meccanismo che ci permette di liberare lo stress e il dolore emotivo. In uno studio del 2018, il 68% dei partecipanti ha riferito che un evento ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quando ci sentiamo molto felici a volte può essere difficile trattenere le lacrime. Madipuò esserci? Il pianto è una risposta naturale a una gamma di emozioni, dalla profonda tristezza e dolore all’estremae gioia. Ma piangere fa bene alla salute? La risposta sembra essere sì. I benefici medici del pianto sono noti fin dall’era classica. Pensatori e medici dell’antica Grecia e di Roma ipotizzavano che le lacrime agissero come un purgante, drenandoci e purificandoci. La psicologia moderna supporta queste credenze antiche, sottolineando il ruolo del pianto come meccanismo che ci permette di liberare lo stress e il dolore emotivo. In uno studio del 2018, il 68% dei partecipanti ha riferito che un evento ...

