“Perché non c’ero”. Belen Rodriguez assente a Le Iene, torna in tv e ammette tutto in diretta (Di mercoledì 22 marzo 2023) La scorsa settimana ha fatto ‘scalpore’ l’assenza di Belen Rodriguez da Le Iene. Assenza che ha dato il via a numerose congetture. Nei giorni successivi, inoltre, la showgirl argentina era assente dai suoi profili social, dove di solito è molto attiva e questo ha contribuito al chiacchiericcio del gossip e dei fan. Claudio Santamaria, che l’aveva sostituita alla conduzione de Le Iene durante la scorsa puntata dello show di Italia Uno, aveva detto: “Belen non è stata bene e ci sta guardando da casa”. Dopo sei giorni di silenzio social la showgirl aveva deciso di ritornare sui social pubblicando la foto dei suoi figli, Santiago e Luna Marì, scrivendo “La famiglia ti dà sempre la forza”. Leggi anche: “Sono bellissime”. Belen ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) La scorsa settimana ha fatto ‘scalpore’ l’assenza dida Le. Assenza che ha dato il via a numerose congetture. Nei giorni successivi, inoltre, la showgirl argentina eradai suoi profili social, dove di solito è molto attiva e questo ha contribuito al chiacchiericcio del gossip e dei fan. Claudio Santamaria, che l’aveva sostituita alla conduzione de Ledurante la scorsa puntata dello show di Italia Uno, aveva detto: “non è stata bene e ci sta guardando da casa”. Dopo sei giorni di silenzio social la showgirl aveva deciso di rire sui social pubblicando la foto dei suoi figli, Santiago e Luna Marì, scrivendo “La famiglia ti dà sempre la forza”. Leggi anche: “Sono bellissime”....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scien… - MarianoGiustino : Lei è #ShirinNajafi, la sorella di #HadisNajafi. Ricordate Hadis? La ragazza ribella del #TikTok trucidata dalle mi… - NdrCcc : Quando le persone che si stanno preoccupando per il clima avranno l’età di quelli che ora si preoccupano per i monu… - FabioRocco86 : RT @OnlyHipStarr: @ultimora_pol Non è divertente neanche quando la obbligano a fare la stessa cosa controvoglia perché di aborto non se ne… - Mamox__ : Secondo me in Italia in questo momento ci sono migliaia di famiglie che soffrono la fame e non lo dicono per vergog… -