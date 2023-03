"Perché l'utero in affitto mi fa venire i brividi": l'affondo di Paolo Crepet (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Mi fa venire i brividi che un dibattito su un tema così delicato e complicato sia tirato da una parte e dell'altra con delle ideologie». Libero contatta Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e saggista per tracciare un quadro sul confronto pubblico molto acceso su omogenitorialità ed utero in affitto. Sul piano della maturazione e della psiche dei bambini, avere una mamma o un papà, oppure due papà o due mamme, è davvero la stessa cosa? «Non è che una formula precostituita garantisca a prescindere il benessere psicologico dei bambini. Bisogna vedere con quali papà, quali mamme, quali uomini o quali donne». Spesso si parla, però, della necessità, da parte del bambino, di vivere la differenza che si crea nel rapporto con il papà e la mamma. Questa cosa esiste? «Se esistesse, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Mi fache un dibattito su un tema così delicato e complicato sia tirato da una parte e dell'altra con delle ideologie». Libero contatta, psichiatra, sociologo e saggista per tracciare un quadro sul confronto pubblico molto acceso su omogenitorialità edin. Sul piano della maturazione e della psiche dei bambini, avere una mamma o un papà, oppure due papà o due mamme, è davvero la stessa cosa? «Non è che una formula precostituita garantisca a prescindere il benessere psicologico dei bambini. Bisogna vedere con quali papà, quali mamme, quali uomini o quali donne». Spesso si parla, però, della necessità, da parte del bambino, di vivere la differenza che si crea nel rapporto con il papà e la mamma. Questa cosa esiste? «Se esistesse, ...

