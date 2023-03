Perché l'Italia non può permettersi di perdere tempo sul Pnrr (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il monito arrivato lo scorso lunedì dal Commissario europeo Gentiloni a “occuparsi del Pnrr” fa ripiombare il governo in uno dei dossier più delicati e urgenti per il futuro del paese. La data cui tutti guardano con apprensione è il prossimo 31 marzo, la scadenza fissata da Bruxelles per il raggiungimento di alcuni target del piano con cui è possibile accedere alla terza rata dei fondi europei, una somma che sfiora i 20 miliardi di euro. A che punto si trova l’Italia? Il monitoraggio di Openpolis getta una luce preoccupante sull’attuale stato dell’arte: delle dodici scadenze che vanno adempiute entro fine mese, nove risultano in corso e tre a buon punto. Nessuna ancora completata. Il rigido programma fissato dall’Unione europea, con scadenze trimestrali e controlli semestrali, sta riscontrando in questi mesi tutta la difficoltà di recezione ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il monito arrivato lo scorso lunedì dal Commissario europeo Gentiloni a “occuparsi del” fa ripiombare il governo in uno dei dossier più delicati e urgenti per il futuro del paese. La data cui tutti guardano con apprensione è il prossimo 31 marzo, la scadenza fissata da Bruxelles per il raggiungimento di alcuni target del piano con cui è possibile accedere alla terza rata dei fondi europei, una somma che sfiora i 20 miliardi di euro. A che punto si trova l’? Il monitoraggio di Openpolis getta una luce preoccupante sull’attuale stato dell’arte: delle dodici scadenze che vanno adempiute entro fine mese, nove risultano in corso e tre a buon punto. Nessuna ancora completata. Il rigido programma fissato dall’Unione europea, con scadenze trimestrali e controlli semestrali, sta riscontrando in questi mesi tutta la difficoltà di recezione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : 'Ho presentato una legge contro l'#uteroinaffitto da punire anche se praticato all'estero, perché in Italia è già v… - mara_carfagna : L’#uteroinaffitto sia reato anche se praticato all’estero, perché in Italia è già vietato. Ma si tutelino i bambini… - ultimora_pol : Mara #Carfagna: “Ho presentato una pdl contro l’utero in affitto da punire anche se praticato all’estero, perchè in… - niccolopoletto : RT @carlo_canepa: ?? Oggi è la Giornata mondiale dell’acqua e su alcuni giornali continua a circolare il dato sbagliato secondo cui l’Italia… - silbarbe66 : @l_honestly @matteorenzi Questo tweet sarebbe da fissare perché dice tutto dell’Italia di oggi: dice una cosa non v… -