Perché l’animazione non è un genere (VIDEO) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gli Oscar 2023 hanno visto trionfare, per quanto riguarda la categoria animazione, Guillermo Del Toro con il suo Pinocchio, un pregevole lavoro meta cinematografico in stop motion che trasforma lo stesso regista in burattinaio. Del Toro, che da anni combatte per la causa, ha ritirato la statuetta dicendo “l’animazione non è un genere per bambini. l’animazione è uno strumento”. Da anni, infatti, l’animazione è considerata un genere, da limitare all’infanzia oltretutto. Allora Perché all’interno dei film d’animazione possiamo trovare tutti i generi cinematografici? Dal giallo alla commedia, dal drammatico all’horror, dal fantasy al comico, in questo nuovo VIDEO della nostra rubrica LaVaLend, ogni martedì su YouTube, esploriamo questo aspetto inclusivo ... Leggi su screenworld (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gli Oscar 2023 hanno visto trionfare, per quanto riguarda la categoria animazione, Guillermo Del Toro con il suo Pinocchio, un pregevole lavoro meta cinematografico in stop motion che trasforma lo stesso regista in burattinaio. Del Toro, che da anni combatte per la causa, ha ritirato la statuetta dicendo “non è unper bambini.è uno strumento”. Da anni, infatti,è considerata un, da limitare all’infanzia oltretutto. Alloraall’interno dei film d’animazione possiamo trovare tutti i generi cinematografici? Dal giallo alla commedia, dal drammatico all’horror, dal fantasy al comico, in questo nuovodella nostra rubrica LaVaLend, ogni martedì su YouTube, esploriamo questo aspetto inclusivo ...

