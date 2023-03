"Perché la Cina può schiantarsi": quello che nessuno dice su Xi Jinping (e Berlino) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Economista, storico, accademico e dirigente d'azienda, già indicato nel 2018 come possibile Presidente del Consiglio dei Ministri nel ruolo che poi andò a Conte, Giulio Sapelli è un'analista che si è occupato soprattutto delle trasformazioni del capitalismo, ma che anche certe dinamiche oggi al centro della guerra tra Russia e Ucraina le aveva affrontate in vari libri. Xi Jinping a Mosca per il suo piano di pace. È un “onesto sensale”, come avrebbe detto Bismarck? Un sostegno a Putin? O invece si sta approfittando delle difficoltà di Putin per satellizzare la Russia? «Sta perseguendo la linea che, con una serie di mediazioni, hanno deciso all'ultimo congresso, prima del partito e poi del popolo. Cioè, di farsi campioni di un multilateralismo molto diverso da quello di tipo liberista e fondato sui diritti umani, che una parte dei liberal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Economista, storico, accademico e dirigente d'azienda, già indicato nel 2018 come possibile Presidente del Consiglio dei Ministri nel ruolo che poi andò a Conte, Giulio Sapelli è un'analista che si è occupato soprattutto delle trasformazioni del capitalismo, ma che anche certe dinamiche oggi al centro della guerra tra Russia e Ucraina le aveva affrontate in vari libri. Xia Mosca per il suo piano di pace. È un “onesto sensale”, come avrebbe detto Bismarck? Un sostegno a Putin? O invece si sta approfittando delle difficoltà di Putin per satellizzare la Russia? «Sta perseguendo la linea che, con una serie di mediazioni, hanno deciso all'ultimo congresso, prima del partito e poi del popolo. Cioè, di farsi campioni di un multilateralismo molto diverso dadi tipo liberista e fondato sui diritti umani, che una parte dei liberal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ucraina, Gomez a La7: “Usa oggi ha detto no al cessate il fuoco perché non sopporta che la Cina sia un player inter… - GassmanGassmann : Cioè praticamente non vogliono passare e sviluppare l’elettrico, perché dicono che favorirebbero la Cina che invece… - Libero_official : Secondo #Sapelli, la #Cina 'vuole rimettere in piedi l’asse industriale con Berlino e Mosca'. Ma precisa: 'E' la mo… - Elan54790845 : perché non lo vai a dire in Cina India e Stati Uniti ? - carenuolcher : RT @alessioluna97: @silupescu Mai nemmeno esistiti i brics Sono una invenzione finanziaria, sono paesi che mediamente si odiano (vedi Cina… -

Cosa c'è dietro la proposta di pace della Cina per l'Ucraina e il nuovo ordine mondiale di Xi e Putin È un vantaggio per la Cina ricevere petrolio e gas dalla Siberia a prezzi scontati. Ma i legami con l'Occidente oggi valgono di più di quelli con la Russia. Anche perché l'accesso a quei mercati è il ... Si tende a cancellare la figura paterna Questo perché il 40% dei bambini nasce fuori del matrimonio e un matrimonio su due finisce in ... A Davos l'Arabia Saudita si schiera con la Cina per ridurre il ruolo e il primato del... Al Forum di ... L'INCRIMINAZIONE DI PUTIN IMPEDISCE UN NEGOZIATO PER LA PACE Non solo perché i processi di Norimberga si fanno eventualmente (anche per prudenza) ai nemici già ... riconosciuta da 123 stati ma non da molti altri inclusi Stati Uniti, Russia, Cina, Israele, mentre ... È un vantaggio per laricevere petrolio e gas dalla Siberia a prezzi scontati. Ma i legami con l'Occidente oggi valgono di più di quelli con la Russia. Anchel'accesso a quei mercati è il ...Questoil 40% dei bambini nasce fuori del matrimonio e un matrimonio su due finisce in ... A Davos l'Arabia Saudita si schiera con laper ridurre il ruolo e il primato del... Al Forum di ...Non soloi processi di Norimberga si fanno eventualmente (anche per prudenza) ai nemici già ... riconosciuta da 123 stati ma non da molti altri inclusi Stati Uniti, Russia,, Israele, mentre ... Quale è la proposta di pace cinese e perché gli Usa potrebbero ‘sabotarla’ Il Riformista