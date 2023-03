"Perché con loro saremmo al fallimento". Gasparri demolisce la sinistra (Di mercoledì 22 marzo 2023) Crisi di governo, maggioranza divisa, Lega assente e Giorgia Meloni lasciata sola in vista del Consiglio europeo? Maurizio Gasparri spazza via ogni illazione. Ospite di Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia, il talk preserale di Rete 4, mercoledì 23 marzo, il vicepresidente del Senato fa chiarezza: “Direi nessun problema. Ieri al Senato, oggi alla Camera i vari gruppi di opposizione hanno presentato 4 mozioni diverse, ma la maggioranza resta tale”. L'esponente di Forza Italia ha sottolineato lo straordinario momento storico: “Il governo affronta delle difficoltà: la guerra, le banche svizzere che erano una certezza e invece falliscono, l'immigrazione che pressa prepotentemente Italia e Europa e la Tunisia che attraversa una fase complicata. Il quadro è drammatico, meno male che c'è un governo tonico, coeso e con i numeri in Parlamento. Se ci fosse stata ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Crisi di governo, maggioranza divisa, Lega assente e Giorgia Meloni lasciata sola in vista del Consiglio europeo? Mauriziospazza via ogni illazione. Ospite di Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia, il talk preserale di Rete 4, mercoledì 23 marzo, il vicepresidente del Senato fa chiarezza: “Direi nessun problema. Ieri al Senato, oggi alla Camera i vari gruppi di opposizione hanno presentato 4 mozioni diverse, ma la maggioranza resta tale”. L'esponente di Forza Italia ha sottolineato lo straordinario momento storico: “Il governo affronta delle difficoltà: la guerra, le banche svizzere che erano una certezza e invece falliscono, l'immigrazione che pressa prepotentemente Italia e Europa e la Tunisia che attraversa una fase complicata. Il quadro è drammatico, meno male che c'è un governo tonico, coeso e con i numeri in Parlamento. Se ci fosse stata ...

