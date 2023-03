Per punirlo, papà costringe il figlio a giocare per 17 ore ai videogiochi senza dormire (Di mercoledì 22 marzo 2023) In Cina un padre, dopo aver sorpreso il figlio a usare lo smartphone a letto, ha costretto l’11enne a giocare ai videogiochi per 17 ore consecutive senza dormire, come punizione per il troppo tempo trascorso davanti allo schermo. Secondo la stampa nazionale, il ragazzo di Shenzhen è stato costretto a giocare ai videogiochi “fino a vomitare” dopo essere stato scoperto dal genitore a giocare di notte. Il ragazzo ha implorato il perdono ma il padre, di nome Huang, ha dato il via alla crudele punizione nel tentativo d’insegnare al figlio i pericoli di un uso eccessivo di questa tecnologia. La punizione è stata stabilita da un padre cinese di Shenzhen nel tentativo di insegnare al figlio i rischi di passare troppo tempo a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 marzo 2023) In Cina un padre, dopo aver sorpreso ila usare lo smartphone a letto, ha costretto l’11enne aaiper 17 ore consecutive, come punizione per il troppo tempo trascorso davanti allo schermo. Secondo la stampa nazionale, il ragazzo di Shenzhen è stato costretto aai“fino a vomitare” dopo essere stato scoperto dal genitore adi notte. Il ragazzo ha implorato il perdono ma il padre, di nome Huang, ha dato il via alla crudele punizione nel tentativo d’insegnare ali pericoli di un uso eccessivo di questa tecnologia. La punizione è stata stabilita da un padre cinese di Shenzhen nel tentativo di insegnare ali rischi di passare troppo tempo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nocchi_rita : RT @Stefanialove_of: Avvolge il figlio di 2 anni nella plastica per punirlo e pubblica il video su TikTok, i servizi sociali glielo tolgono… - Magamag76377872 : RT @Stefanialove_of: Avvolge il figlio di 2 anni nella plastica per punirlo e pubblica il video su TikTok, i servizi sociali glielo tolgono… - BrunaGueze : RT @Stefanialove_of: Avvolge il figlio di 2 anni nella plastica per punirlo e pubblica il video su TikTok, i servizi sociali glielo tolgono… - Stefanialove_of : RT @Stefanialove_of: Avvolge il figlio di 2 anni nella plastica per punirlo e pubblica il video su TikTok, i servizi sociali glielo tolgono… - tizianantonella : RT @Stefanialove_of: Avvolge il figlio di 2 anni nella plastica per punirlo e pubblica il video su TikTok, i servizi sociali glielo tolgono… -