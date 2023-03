Per Mario Benedetto de Il Tempo è ora di ripensare al Servizio Pubblico (Di mercoledì 22 marzo 2023) Adesso un nuovo modello di Servizio Pubblico Il Tempo, di Mario Benedetto, pag. 13 Non è eccessiva attenzione per il “caso Annunziata” ma l’ormai nota intervista della giornalista al ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, (im)pone una riflessione ulteriore rispetto al ruolo del Servizio Pubblico. Alla sua offerta e, in particolare, alle figure che ne sono protagoniste, dai palcoscenici dell’intrattenimento agli studi dell’informazione. Il precedente illustre è il festival di Sanremo. Un appuntamento che ha fatto discutere, ha raggiunto obiettivi anche interessanti ma, a ben vedere, ha lasciato in eredità canzoni delle quali abbiamo già dimenticato i titoli insieme a polemiche di cui, invece, ricordiamo sicuramente meglio proprio i titoli ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 22 marzo 2023) Adesso un nuovo modello diIl, di, pag. 13 Non è eccessiva attenzione per il “caso Annunziata” ma l’ormai nota intervista della giornalista al ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, (im)pone una riflessione ulteriore rispetto al ruolo del. Alla sua offerta e, in particolare, alle figure che ne sono protagoniste, dai palcoscenici dell’intrattenimento agli studi dell’informazione. Il precedente illustre è il festival di Sanremo. Un appuntamento che ha fatto discutere, ha raggiunto obiettivi anche interessanti ma, a ben vedere, ha lasciato in eredità canzoni delle quali abbiamo già dimenticato i titoli insieme a polemiche di cui, invece, ricordiamo sicuramente meglio proprio i titoli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : Molto felice di aver ricevuto, ieri a Roma, il Premio Mario Sarzanini. Ringrazio la giuria e la famiglia Sarzanini… - MarcoFattorini : Il rigassificatore Golar Tundra è arrivato a Piombino. Con i suoi 5 miliardi di metri cubi di gas annui, è un’infra… - fattoquotidiano : Ecco la Leopoldina. Villette in Val di Chiana con piscine, giardini, campi da golf e tennis a spese Uil, proposte d… - lucabattanta : RT @DuccioTessadri: Scommetto che per l'annunciata querela di Tobia Zevi a Mario Giordano nessuno parlerà di 'querela intimidatoria': quell… - CinqueColonne : Il ritorno della pausa per le nazionali pone un quesito: dopo due mesi di mondiali, era proprio necessario un'altra… -