Per la morte di David Rossi via libera a una nuova commissione di inchiesta parlamentare (Di mercoledì 22 marzo 2023) A dieci anni dalla tragedia e dopo due archiviazioni come suicidio si torna a indagare sulla fine del manager Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 marzo 2023) A dieci anni dalla tragedia e dopo due archiviazioni come suicidio si torna a indagare sulla fine del manager

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ringrazio @redazioneiene per aver mantenuto alta l'attenzione sul caso della morte di David Rossi. Questa settimana… - _Nico_Piro_ : #21marzo “Come con i vaccini” ha detto qualcuno peccato che si tratti di uno schema per produrre/acquistare prodott… - Stefanialove_of : Giravano delle voci. Delle voci che Sergio Faveto fosse un pedofilo. Quelle voci si sono trasformate in pettegolezz… - MgmMele : RT @FratellidItalia: ?? L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge per istituire di nuovo la Commissio… - AndyWar69 : RT @Stefanialove_of: Giravano delle voci. Delle voci che Sergio Faveto fosse un pedofilo. Quelle voci si sono trasformate in pettegolezzi,… -