«Per 200mila euro lo ammazzo»: le minacce e i pestaggi della baby gang dei liceali a Roma (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dall’inchiesta sulla baby gang che spaccerebbe hashish e terrorizzerebbe i minorenni tra Grottaferrata e Vigna Clara emerge che il presunto leader Federico, 18 anni, si caratterizzava per spregiudicatezza, violenza, e ambizione sfrenata. Il ragazzo, figlio di professionisti e prossimo alla maturità allo scientifico, è ai domiciliari dal luglio del 2022. In un’intercettazione risalente al 30 maggio del 2022, oggi raccontata dal Corriere della Sera, affermava: «Che se ‘nventamo Marcolì per fare una botta di soldi?». Il suo interlocutore è – scrive il quotidiano – il conducente del taxi che trasportava il giovane sprovvisto di patente. «Quella cosa là delle carte di credito…», gli risponde. Al che Federico ribatte: «Niente carte di credito. Tocca levà 200mila euro a un cinese sopra un treno. Sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dall’inchiesta sullache spaccerebbe hashish e terrorizzerebbe i minorenni tra Grottaferrata e Vigna Clara emerge che il presunto leader Federico, 18 anni, si caratterizzava per spregiudicatezza, violenza, e ambizione sfrenata. Il ragazzo, figlio di professionisti e prossimo alla maturità allo scientifico, è ai domiciliari dal luglio del 2022. In un’intercettazione risalente al 30 maggio del 2022, oggi raccontata dal CorriereSera, affermava: «Che se ‘nventamo Marcolì per fare una botta di soldi?». Il suo interlocutore è – scrive il quotidiano – il conducente del taxi che trasportava il giovane sprovvisto di patente. «Quella cosa là delle carte di credito…», gli risponde. Al che Federico ribatte: «Niente carte di credito. Tocca levàa un cinese sopra un treno. Sono ...

