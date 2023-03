Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcellacocchi : Pensioni scomode, #Macron tira dritto e sfida la #Francia dal #podcast Un altro giorno 'Riforma o il sistema non r… - infoitestero : Pensioni scomode, Macron sfida la Francia - Il podcast di Marcella Cocchi - DDanielacarla2 : RT @noiretedonne: SECONDO INCONTRO / LE SCOMODE CIFRE DELL'ITALIA DELLE DONNE, lavoro, sicurezza, pensioni Noi Donne - noiretedonne : SECONDO INCONTRO / LE SCOMODE CIFRE DELL'ITALIA DELLE DONNE, lavoro, sicurezza, pensioni Noi Donne -

'Un altro giorno' è un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN, Marcella Cocchi, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La ...Ammortizzatori sociali, innalzamento delle, taglio di 2 punti di percentuali sul cuneo ... Un potere che di fatto esclude le realtà sindacali "" rafforzato dal Protocollo d'Intesa del ...... tanto da rappresentarne anche istanze più "". Una su tutte: quella delle quote trattenute ...confluire in un fondo che Previambiente poi gestirebbe anche per erogare prestazioni e...

Pensioni scomode, Macron sfida la Francia - Il podcast di Marcella ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo hanno trovato senza vita in un appartamento del quartiere di S.Agabio a Novara, Pier Attilio Trivulzio, giornalista milanese in pensione, di 83 anni. Il suo corpo era a terra… Leggi ...