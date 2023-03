Pensioni, quando arrivano i pagamenti di aprile: le date (Di mercoledì 22 marzo 2023) E’ già disponibile sul sito dell’Inps il cedolino delle Pensioni del mese di aprile. Accedendo all’area dedicata con le proprie credenziali, i pensionati possono verificare l’importo erogato con gli aumenti dopo la rivalutazione, che a gennaio è stata attribuita al 100% a coloro che ricevono un trattamento fino a 4 volte quello minimo, a partire da marzo invece a tutti gli altri (oltre 2.101,52 euro). Il cedolino dunque è già disponibile, ma i pagamenti arrivano rispettando le consuete regole, quindi a partire dal primo giorno bancabile del mese, che in questo caso differisce tra chi riceve l’accredito sul conto corrente bancario e postale. Vediamo insieme le date. Pensioni, le date dei pagamenti di aprile Solamente chi ha la pensione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) E’ già disponibile sul sito dell’Inps il cedolino delledel mese di. Accedendo all’area dedicata con le proprie credenziali, i pensionati possono verificare l’importo erogato con gli aumenti dopo la rivalutazione, che a gennaio è stata attribuita al 100% a coloro che ricevono un trattamento fino a 4 volte quello minimo, a partire da marzo invece a tutti gli altri (oltre 2.101,52 euro). Il cedolino dunque è già disponibile, ma irispettando le consuete regole, quindi a partire dal primo giorno bancabile del mese, che in questo caso differisce tra chi riceve l’accredito sul conto corrente bancario e postale. Vediamo insieme le, ledeidiSolamente chi ha la pensione ...

