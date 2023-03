(Di mercoledì 22 marzo 2023) Pensava che quel matrimonio in una moschea in, a cui era seguita unacon cibo locale, musica e balli,una celebrazione folkloristica, senza valore legale. E invece si è ritrovata ...

Pensava che quel matrimonio in una moschea in Senegal, a cui era seguita una festa con cibo locale, musica e balli, fosse una celebrazione folkloristica, senza valore legale. E invece si è ritrovata sposata con un uomo del posto. La donna, 65 anni, solo al rientro in Italia ha scoperto che quelle nozze erano state celebrate secondo il rito islamico. Roma, 22 mar - Una donna 'viene sposata' in Senegal, ma senza saperlo. L'incredibile storia, iniziata tre anni fa ma 'risolta' solo da poco, viene raccontata da Tgcom24.

'Pensavo fosse una festa', sposata a sua insaputa in Senegal Agenzia ANSA

“Pensavo fosse una festa folkloristica, non il mio matrimonio” ha dichiarato l’italiana che, dopo il rito in moschea, ha partecipato a una festa con cibo locale, musica e balli, convinta si trattasse ...(ANSA) - PAVIA, 22 MAR - Pensava che quel matrimonio in una moschea in Senegal, a cui era seguita una festa con cibo locale, musica e balli, fosse una celebrazione folkloristica, senza valore legale.