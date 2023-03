Pedullà: «Futuro Inzaghi? Due obiettivi! Ci sono mine vaganti» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Pedullà ha parlato del Futuro degli allenatori di Serie A. Quanto a Inzaghi dell’Inter, bisogna capire ancora cosa riuscirà a fare negli ultimi due mesi TOTO ALLENATORI ? Alfredo Pedullà, a Sportitalia, fa il punto sui tecnici: «Stefano Pioli e Simone Inzaghi sono appesi ad un filo, ma su Inzaghi starei ancora cauto. Bisogna capire cosa farà in Champions League e se si qualificherà tra i primi 4 posti. Juric e Thiago Motta mine vaganti per il prossimo. Non siamo sicuri che Spalletti rimanga a Napoli». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023)ha parlato deldegli allenatori di Serie A. Quanto adell’Inter, bisogna capire ancora cosa riuscirà a fare negli ultimi due mesi TOTO ALLENATORI ? Alfredo, a Sportitalia, fa il punto sui tecnici: «Stefano Pioli e Simoneappesi ad un filo, ma sustarei ancora cauto. Bisogna capire cosa farà in Champions League e se si qualificherà tra i primi 4 posti. Juric e Thiago Mottaper il prossimo. Non siamo sicuri che Spalletti rimanga a Napoli». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...

