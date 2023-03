Pedofilia | in Portogallo prime sospensioni per preti sospetti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieraBaldelli : RT @GandolfiBetta: Quando si dice indagine o commissione “indipendente”, che cosa s’intende? Ecco i testi di Portogallo e Inghilterra. Le f… - GiovaBasile : RT @GandolfiBetta: Quando si dice indagine o commissione “indipendente”, che cosa s’intende? Ecco i testi di Portogallo e Inghilterra. Le f… - antoniodballaro : RT @GandolfiBetta: Quando si dice indagine o commissione “indipendente”, che cosa s’intende? Ecco i testi di Portogallo e Inghilterra. Le f… - GandolfiBetta : Quando si dice indagine o commissione “indipendente”, che cosa s’intende? Ecco i testi di Portogallo e Inghilterra.… - MarcoMarsili1 : @Pontifex_it E i casi di #pedofilia in #Portogallo? Vogliamo parlarne, caro #monarca #assoluto? -

La sede patriarcale di Lisbona ha sospeso ieri, 21 marzo, quattro sacerdoti i cui nomi comparivano nella lista dei sospetti di abusi sui minori stilata dalla commissione indipendente creata poco più

Portogallo, pedofilia nella Chiesa: a Lisbona la veglia per le vittime ... Il Sole 24 Ore

(ANSA) - LISBONA, 22 MAR - La sede patriarcale di Lisbona ha sospeso ieri, 21 marzo, quattro sacerdoti i cui nomi comparivano nella lista dei sospetti di abusi sui minori stilata dalla commissione ...Polemica contro il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone: a far discutere è una frase su maternità surrogata e pedofilia ...