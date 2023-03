Pechino Express 2023, tutto sulle coppie di concorrenti: simpatiche, forti, flop (Di mercoledì 22 marzo 2023) Pechino Express è rincominciato e, oltre alla bellezza dei paesaggi, il pubblico si sta già affezionando alle nuove coppie in gara. Il reality show di Sky – in streaming su Now – permette infatti di conoscere nuovi concorrenti che vengono scelti con grande attenzione per mantenere alto l’hype fino alla fine. Tra litigi, stratagemmi furbeschi e perle di saggezza (o ignoranza) ogni anno i telespettatori hanno il proprio team di beniamini. Ma quali sono le coppie top e flop di Pechino Express 2023? Chi rischia di vincere il programma? Scopriamolo insieme. Non perderti le puntate di Pechino Express. Abbonati subito a Sky! Quali sono le coppie più simpatiche di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 marzo 2023)è rincominciato e, oltre alla bellezza dei paesaggi, il pubblico si sta già affezionando alle nuovein gara. Il reality show di Sky – in streaming su Now – permette infatti di conoscere nuoviche vengono scelti con grande attenzione per mantenere alto l’hype fino alla fine. Tra litigi, stratagemmi furbeschi e perle di saggezza (o ignoranza) ogni anno i telespettatori hanno il proprio team di beniamini. Ma quali sono letop edi? Chi rischia di vincere il programma? Scopriamolo insieme. Non perderti le puntate di. Abbonati subito a Sky! Quali sono lepiùdi ...

