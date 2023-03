Pechino Express 2023 | al via la terza tappa | nuove prove in arrivo per i viaggiatori

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Torna giovedì 23 marzo, alle 21:15, su Sky e in streaming su NOW, l’appuntamento con il viaggio di– La via delle Indie. Si tratta delladella nuova stagione, che vedrà ipercorrere 438 km, trasfide e passaggi di fortuna. Ormai la competizione è partita e la gara entra sempre più nel vivo. Le coppie, guidate dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, partiranno da Hampi, perla del Karnataka, e dovranno raggiungere Mysore, traguardo finale di questo nuovo appuntamento con il programma Sky Original realizzato da Banijay Italia. Nel corso dei due precedenti appuntamenti diabbiamo anche dovuto salutare la prima coppia, quella degli Ipocondriaci, composta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giu_sta4 : @Marko_lino_1 Michela io sogno te e Bebè a Pechino express come le 'cognate' - ItalyZeitgeist : Lui quest'anno trono, l'anno prossimo Pechino Express... #uominiedonne - Andrea93932 : MA VOI VI IMMAGINATE SE STESSERO INSIEME LORO DUE A PECHINO EXPRESS? MAMMA MIA CHE DELIRIO FAREBBERO????..AL MOMENTO… - Luluvona93 : Posso di che mi sto immaginando Ginevra a pechino express ?? sto immaginando tutto il trash che ci può regalare anch… - CorriereCitta : Pechino Express 2023, anticipazioni terza puntata: coppie in gara, percorso ed eliminati di giovedì 23 marzo 2023… -

I medici di Alessandria: 'Il percorso di Tacconi è stato sorprendente' approfondimento Totò Schillaci oggi, il calciatore da Italia 90 aLuca Perrero, direttore Neuroriabilitazione, ...Attualmente inoltre, l'ex nuotatrice e suo marito Matteo Giunta sono impegnati nella partecipazione a, programma in cui i concorrenti devono superare sfide di abilità e sopravvivenza,...... reduce dalla sua lunga avventura al Grande Fratello Vip, è stato paparazzato in compagnia di Carolina Stramare, modella ed ex Miss Italia tra gli attuali partecipanti di. Gf Vip, ...

Pechino Express: Martina Colombari, Costacurta e l'odore della povertà Tuttosport

Federica Pellegrini è una delle concorrenti più famose dell'ultima stagione di Pechino Express, ma quanto ha guadagnato durante la sua straordinaria carriera Ecco le cifre da urlo. Non servono ...Il 23 marzo alle ore 21:15, torna su Sky e in streaming su NOW, il terzo episodio di Pechino Express - La Via delle Indie. Durante questa tappa, i viaggiatori ...